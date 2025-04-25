Иран предложил США особый вариант ядерной сделки, - Axios

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время переговоров в Риме в субботу, 19 апреля, проинформировал спецпредставителя США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, что заключение окончательной ядерной сделки в пределах 60-дневного срока, предложенного президентом Трампом, может быть нереалистичным.

Источники издания сообщили, что вместо этого Арагчи предложил рассмотреть вероятность заключения промежуточной сделки. Миссия Ирана при ООН опровергла эту информацию.

Уиткофф в ответ отметил, что США пока не готовы к промежуточной сделки и сосредотачиваются на достижении полноценного соглашения в установленный срок. В то же время, обе стороны не исключили возвращения к промежуточному варианту в случае необходимости.

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что до окончательного варианта соглашения еще далеко, но президент Трамп стремится избежать военного сценария - ударов военных США по ядерным объектам или поддержать аналогичные действия Израиля.

Рубио добавил, что США готовы согласиться на гражданскую ядерную программу Ирана, при условии отказа Тегерана от обогащения урана на собственной территории.

Он также отметил, что в случае военного сценария, операция будет значительно сложнее, чем 5-10 лет назад, ведь на сегодняшний день ядерная и военная программы Ирана продвинулись вперед.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, который недавно посетил Тегеран, заявил, что Иран заинтересован в сделке. Техническая группа Агентства вскоре посетит страну для обсуждения технических аспектов мониторинга.