Ядерные переговоры США и Ирана: Тегеран сообщил о "продвижении вперед"

В субботу, 19 апреля, в Риме состоялся стороной раунд переговоров между делегациями США и Ирана по ядерной программе Тегерана.

Субботние переговоры прошли спустя неделю после того, как в столице Омана Маскате состоялся первый раунд. Хоть переговоры проходят в Италии, Оман снова выступил в качестве посредника между командой США во главе со спецпосланником Стивом Виткоффом и иранской командой во главе с министром иностранных дел Аббасом Арагчи.

Иранский глава МИД дал понять, что переговоры были позитивными, сообщив журналистам, что они длились около четырех часов.

"Могу сказать, что есть движение вперед. Мы достигли лучшего понимания и согласия по некоторым принципам и целям на этих римских переговорах", - сказал он.

По словам представителя иранского МИД, в ближайшие дни ожидается третий раунд переговоров.