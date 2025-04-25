Іран запропонував США особливий варіант ядерної угоди, - Axios

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі під час переговорів у Римі в суботу, 19 квітня, поінформував спецпредставника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа, що укладення остаточної ядерної угоди в межах 60-денного терміну, запропонованого президентом Трампом, може бути нереалістичним.

Джерела видання повідомили, що натомість Арагчі запропонував розглянути ймовірність укладення проміжної угоди. Місія Ірану при ООН заперечила цю інформацію.

Віткофф у відповідь зазначив, що США наразі не готові до проміжної угоди та зосереджуються на досягненні повноцінної угоди у встановлений термін. Водночас, обидві сторони не виключили повернення до проміжного варіанту у разі потреби.

Держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що до остаточного варіанту угоди ще далеко, але президент Трамп прагне уникнути військового сценарію - ударів військових США по ядерних об'єктах або підтримати аналогічні дії Ізраїлю.

Рубіо додав, що США готові погодитися на цивільну ядерну програму Ірану, за умови відмови Тегерану від збагачення урану на власній території.

Він також зазначив, що у разі військового сценарію, операція буде значно складнішою, ніж 5-10 років тому, адже на сьогоднішній день ядерна та військова програми Ірану просунулися вперед.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, який нещодавно відвідав Тегеран, заявив, що Іран зацікавлений в угоді. Технічна група Агентства незабаром відвідає країну для обговорення технічних аспектів моніторингу.