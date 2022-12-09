Россия могла получить новую партию дронов из Ирана, - британская разведка

Россия возобновила атаки на Украину с помощью дронов. Не исключено, что она получила новую партию беспилотников из Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, впервые за три недели поступили сообщения об атаках предоставленных Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) односторонней атаки (OWA).

"Эти события еще предстоит проверить, но вполне вероятно, что Россия исчерпала свой предыдущий запас из нескольких сотен Шахед-131 и 136 и теперь получила пополнение", - говорится в сообщении.

В частности, 6 декабря Генштаб Украины сообщил о сбитии 17 БПЛА, в том числе 14 "Шахед-136". А 7 декабря 2022 года украинские официальные лица сообщили об использовании предоставленных Ираном БПЛА OWA по Запорожской и Днепровской областям.

До этого последнее сообщенное о сбитии иранских дронов Shahed-136 в Украине было 17 ноября 2022 года.

Если новые сообщения подтвердятся, "вполне вероятно, что Россия возобновила атаки с помощью недавно поставленных систем БПЛА OWA", отмечают в Минобороны Британии.