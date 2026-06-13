Иран во время перемирия с США мог пополнить запасы ракет с помощью РФ, - Bloomberg

Во время восьминедельного перемирия с США Иран восстановил около трех четвертей ракетного арсенала и пополнил его новыми российскими образцами. Теперь Тегеран может нанести удар почти в полную силу, если боевые действия возобновятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По оценкам разведки, Тегеран имеет около трех четвертей боеприпасов, которые были у него до войны, и может легко нарастить их количество.

Это включает неспецифицированные российские ракеты, которые, вероятно, были выпущены с конвейера в течение последнего года, говорится в одной из оценок.

Отмечается, что это предоставляет армии Ирана огневую мощь для нанесения ответного удара почти в полном объеме в случае возобновления боевых действий в регионе.

Так, в марте Иран располагал около 60% своих довоенных запасов ракет в разгар воздушной кампании США и Израиля, направленной на парализацию его возможностей нанести удары на большие расстояния.

С 28 февраля и по 8 апреля, когда вступило в силу перемирие, Иран запустил более 1 850 ракет по всему региону и по меньшей мере вдвое больше дронов типа Shahed.

По оценкам США и Израиля, в первый месяц войны они уничтожили около двух третей иранских пусковых установок. Министр обороны США Пит Хегсет в середине марта заявил, что наступательный потенциал режима был сокращен на 90%.

В то же время президент США Дональд Трамп заявил на прошлой неделе, что у Ирана осталось лишь 21-22% ракет.

Сообщалось, что многие иранские баллистические ракеты и пусковые установки были "похоронены" - то есть засыпаны обломками, которые заблокировали входы в их подземные хранилища.

Скорее всего, Тегеран использовал время перемирия, чтобы снова открыть эти склады и перераспределить запасы.

По словам источника в западной разведке, Иран мог бы изготовить новые "Шахеды", имея доступ к стекловолокну, взрывчатке, системам наведения и двигателям, хотя некоторые из этих материалов - особенно взрывчатка - могут быть труднодоступными после нескольких недель бомбардировок.

Производство новых моделей не составит большой проблемы для промышленной базы Ирана, даже в военное время, отметила старший научный сотрудник вашингтонского центра Стимсон Келли Грико.

Она отметила, что то, что Иран сейчас располагает относительно большой частью своего довоенного арсенала, затрудняет для США принятие решения о возобновлении полномасштабных атак.

Аналитик Bloomberg Economics Бекка Вассер констатировала, что несмотря на тактические успехи США не достигли цели - не разрушили оборонно-промышленную базу Ирана и существенно не снизили его ракетный потенциал.