В МИД Германии заявили, что ООН вернет санкции против Ирана

ООН введет более широкие против Ирана. Причиной стал провал переговоров по ядерной сделки между европейскими странами и Тегераном.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В то же время Вадефуль сказал, что хоть механизм введения санкций ООН против Ирана вступит в силу, однако место для дипломатии всегда останется.

"Мы предложили множество возможностей для достижения нового решения путем переговоров, но они (иранские чиновники - ред.) этим не воспользовались. Санкции будут введены", - заявил глава немецкого МИД.

Он выразил уверенность, что санкции на уровне ООН против Ирана "будут введены".

Что известно о механизме санкций против Ирана

Отметим, что в 2015 году с Ираном была заключена ядерная сделка. В ней был предусмотрен механизм автоматического возвращения санкций ООН против Ирана.

Поскольку Иран выполнил условия сделки, в январе 2016 года Совбез ООН снял значительную часть санкций против Ирана. Таким образом, с тем пор действовала схема: если Иран нарушает соглашение, любая из стран-учасниц могла инициировать возврат санкций.

Так, в августе 2025 года Британия, Германия и Франция направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Страны сослались на ограниченное сотрудничество Тегерана с МАГАТЭ, возросшую деятельность по обогащению урана и отсутствие прогресса в переговорах с США.

Bloomberg отмечает, что это случилось спустя несколько месяцев после того, как Израиль и США нанесли авиаудары по Ирану, нацеленные на инфраструктуру, включая ключевые иранские ядерные объекты.

Кроме того, важно учесть, что на прошлой неделе Совбез ООН не продлил приостановку санкций, и теперь путь к их автоматического возвращению открыт. Как пишут западные СМИ, восстановление санкций запланировано на 28 сентября 2025 года.

Напомним, пару дней назад Reuters писало, что Иран и США подали сигналы о возможности возобновления диалога по ядерной программе. Однако угроза возобновления санкций ООН оставляет мало времени для поиска компромисса.