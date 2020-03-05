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У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     05.03.2020 - 11:38
У Швейцарії зафіксовано першу смерть від коронавірусу
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

У жертви коронавірусу в Швейцарії були хронічні захворювання

Перша смерть в результаті спалаху коронавірусу зафіксовано в Швейцарії, померла 74-річна жінка. Про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію місцевої поліції.

Повідомляється, що 74-річна жінка в західній Швейцарії померла після зараження новим коронавірусом. Цей випадок є першою смертю в країні в результаті стрімкого поширювання інфекції.

За даними поліції, жінка була госпіталізована в кантоні Во з вівторка, 3 березня. Хвора перебувала в зоні високого ризику і страждала на хронічні захворювання.

Нагадаємо, сьогодні перший випадок захворювання на коронавірусо був виявлений в Боснії і Герцеговині. Медична влада країни поки не надає деталі про зараженого.

Станом на 5 березня в Україні госпіталізували ще двох осіб з підозрою на коронавірус. Обидва госпіталізовані в Чернівецькій області й нещодавно повернулися з Італії. До цього до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізували чотирьох осіб.

Вчора представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт спрогнозував зростання числа заражених коронавірусом в країні.

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