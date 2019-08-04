Іран захопив ще один танкер в Перській затоці

Іранський Корпус вартових ісламської революції знову захопив іноземний нафтовий танкер у Перській затоці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, іранські військові захопили танкер, який перевозив нафту до деяких арабських країн. На борту судна перебували 7 членів екіпажу, вони були затримані.

Зазначається, що екіпаж танкеру звинувачують у перевезенні контрабандного палива в арабські країни. Танкер перевозив щонайменше 700 тисяч літрів нафти. Наразі не відомо, кому саме належить захоплений танкер.

Нагадаємо, 19 липня патруль іранського Корпусу вартових ісламської революції затримав в Ормузькій протоці британський нафтовий танкер Stena Impero, який нібито порушив міжнародні правила. Британське судно було захоплене разом з 23 членами екіпажу на борту і спрямоване на берег для перевірки.

Після цього, уряд Британії направив до Ірану посередника для переговорів щодо звільнення затриманого в Ормузській протоці британського танкера Stena Impero.

Додамо, що Сполучені Штати Америки створять коаліцію для забезпечення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. Планується, що участь в коаліції візьмуть країни зі всього світу.