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Британія направила парламентера до Ірану після захоплення танкера

Новини » В світі    24.07.2019 - 17:08
Британія направила парламентера до Ірану після захоплення танкера
Фото: британський прапор (pixabay.com/skeeze)

Британський представник проведе переговори про звільнення судна

Уряд Великобританії направив до Ірану посередника для переговорів щодо звільнення затриманого британського танкера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW

За інформацією DW, посередник проведе переговори про звільнення танкера.

"Іран треба переконати в необхідності звільнення захопленого британського танкера", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, 9 липня "Корпус вартових Ісламської революції" заявив про затримання в Ормузькій протоці танкера під британським прапором. Затримання судна Stena Impero у Тегерані пояснили порушенням "міжнародних морських правил". На борту перебували 23 моряки. У Тегерані пояснили свої дії тим, що захоплений танкер спричинив нещасний випадок з одним з іранських риболовецьких суден.

Раніше, у протоці Гібралтар 4 липня був затриманий іранський супертанкер з нафтою за підозрою в її незаконному постачанні до Сирії. Іран вважає ці дії незаконними. Згодом Верховний суд Гібралтару дозволив затримати іранський супертанкер на 14 днів.

Нагадаємо, що у відповідь у Тегерані погрожували захопити британський танкер, якщо Великобританія негайно не звільнить судно, що перевозило іранську нафту в Сирію. 

 

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