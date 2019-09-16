Іран затримав судно в Перській затоці за підозрою в контрабанді в ОАЕ

Корпус вартових Ісламської революції захопив судно в Перській затоці за підозрою в контрабанді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що судно в Перській затоці затримали за підозрою в контрабанді 250 тис. літрів дизельного палива в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

"Воно було затримано неподалік від іранського острова Великий Танб в Перській затоці... Екіпаж був переданий владі південної провінції Хормозган", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco стався в результаті атаки дронів.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентній атаці" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco.

Крім того, ціни на нафту злетіли після атаки на нафтопереробний завод (НПЗ) в Саудівській Аравії. Напад безпілотників на два нафтопереробних заводи в Саудівській Аравії призвів до рекордного зростання цін за останні півроку.