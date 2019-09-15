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Саудівська Аравія скоротила видобуток нафти після атаки на НПЗ

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 10:19
Саудівська Аравія скоротила видобуток нафти після атаки на НПЗ
Фото: Абдулазіз бін Салман (saudianews)

Видобуток нафти був скорочений більш ніж на половину

Міністр енергетики Саудівської Аравії принц Абдулазіз бін Салман оголосив про скорочення видобутку нафти після атаки на нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

За словами Салмана, Ер-Ріяд вирішив скоротити добовий видобуток нафти більш ніж на половину, а саме на 5,7 мільйона барелів. Він додав, що йдеться про тимчасовий ефект, який спробують компенсувати поставками на ринок з наявних запасів.

Крім того, Салман назвав напад дронів єменських повстанців на саудівський НПЗ терористичною атакою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 14 вересня, в Саудівській Аравії сталася масштабна пожежа на одному з найбільших в світі нафтопереробних заводів. Передбачалося, що пожежа на двох об'єктах компанії Saudi Aramco сталася в результаті атаки дронів.

Також РБК-Україна писало, що відповідальність за напад на саудівський НПЗ взяли єменські повстанці - хусити. Представник хуситів розповів, що атака на нафтовий об'єкт Саудівської Аравії була скоєна за допомогою 10 дронів. Хусити наголосили, що напади продовжаться, поки Саудівська Аравія не припинить війну в Ємені.

Додамо, що 13 травня на нафтові об'єкти Саудівської Аравії була скоєна подібна атака. Двоє саудівських нафтових танкери зазнали диверсійної атаки біля берегів Об'єднаних Арабських Еміратів.

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