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Иран вручил Украине ноту протеста: обиделись на поддержку Израиля

Фото: Аббас Аракчи, глава МИД Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Главу украинской дипломатической миссии в Тегеране Кирилла Позднякова вызвали в Министерство иностранных дел Ирана. Там ему вручили ноту протеста.

Об этом сказано в заявлении департамента МИД Ирана, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISNA.

Украинского дипломата вызвали в МИД Ирана из-за якобы необоснованных заявлений некоторых украинских чиновников о войне Израиля с Ираном. О каких именно заявлениях речь - не уточняется. 

В Министерстве иностранных дел Ирана временному поверенному в делах Украины выразили "решительный протест". 

Чиновник иранского МИДа Шахрам Фарсаи заявил, что украинские власти якобы "игнорируют международные юридические обязательства Украины по соблюдению принципов и целей Устава ООН, а также четырех Женевских конвенций". Он обвинил Киев в поддержке "военной агрессии Израиля". 

В свою очередь Поздняков пообещал в ближайшее время передать ноту протеста украинскому правительству. 

Стоит заметить, что такие заявления иранского МИД являются довольно циничными, если учитывать, что именно Тегеран поставляет России дроны-камикадзе "Шахед", из-за которых уже погибло большое количество украинцев. 

Реакция МИД Украины на войну Израиля с Ираном

Напомним, Министерство иностранных дел Украины после начала войны Израиля с Ираном призвало к восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

Также в ведомстве обратили внимание, что именно иранский режим является источником многих проблем на Ближнем Востоке и не только.

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