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МИД Украины отреагировал на операцию Израиля против Ирана

Пятница 13 июня 2025 12:29
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МИД Украины отреагировал на операцию Израиля против Ирана Иллюстративное фото: МИД Украины отреагировал на операцию Израиля против Ирана (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украина следит за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне атаки Израиля на Иран. Призывает к избежанию дестабилизации региона и предотвращению гражданских жертв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", - пишет МИД.

В то же время ведомство напоминает, что иранский режим поддерживает Российскую Федерацию (РФ) в войне против Украины и предоставляет стране-террористу вооружение. В частности именно Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

Как отмечает МИД Украины, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и международного сообщества.

"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов - России, Ирана и Северной Кореи", - добавляет МИД Украины.

Атака Израиля на Иран

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана, сосредоточившись на военной и ядерной инфраструктуре страны. Эти действия стали частью операции под названием "Львиный народ".

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. В то же время он выразил надежду, что иранская сторона снова присоединится к переговорному процессу.

Больше подробностей об авиаударах - в материале РБК-Украина.

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