МИД Украины отреагировал на операцию Израиля против Ирана
Украина следит за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне атаки Израиля на Иран. Призывает к избежанию дестабилизации региона и предотвращению гражданских жертв
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.
"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", - пишет МИД.
В то же время ведомство напоминает, что иранский режим поддерживает Российскую Федерацию (РФ) в войне против Украины и предоставляет стране-террористу вооружение. В частности именно Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.
Как отмечает МИД Украины, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и международного сообщества.
"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов - России, Ирана и Северной Кореи", - добавляет МИД Украины.
Атака Израиля на Иран
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по территории Ирана, сосредоточившись на военной и ядерной инфраструктуре страны. Эти действия стали частью операции под названием "Львиный народ".
Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие. В то же время он выразил надежду, что иранская сторона снова присоединится к переговорному процессу.
Больше подробностей об авиаударах - в материале РБК-Украина.
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