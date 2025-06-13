МИД Украины отреагировал на операцию Израиля против Ирана

Украина следит за развитием событий на Ближнем Востоке на фоне атаки Израиля на Иран. Призывает к избежанию дестабилизации региона и предотвращению гражданских жертв

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

"Осознавая риски дальнейшей дестабилизации всего региона, констатируем, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках", - пишет МИД.

В то же время ведомство напоминает, что иранский режим поддерживает Российскую Федерацию (РФ) в войне против Украины и предоставляет стране-террористу вооружение. В частности именно Иран является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами.

Как отмечает МИД Украины, восстановление мира и стабильности на Ближнем Востоке будет отвечать интересам не только региона, но и международного сообщества.

"В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов - России, Ирана и Северной Кореи", - добавляет МИД Украины.