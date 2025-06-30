Іран вручив Україні ноту протесту: образилися на підтримку Ізраїлю

Українського дипломата викликали в МЗС Ірану через нібито необґрунтовані заяви деяких українських чиновників про війну Ізраїлю з Іраном. Про які саме заяви йдеться - не уточнюється.

У Міністерстві закордонних справ Ірану тимчасовому повіреному у справах України висловили "рішучий протест".

Чиновник іранського МЗС Шахрам Фарсаї заявив, що українська влада нібито "ігнорує міжнародні юридичні зобов'язання України щодо дотримання принципів і цілей Статуту ООН, а також чотирьох Женевських конвенцій". Він звинуватив Київ у підтримці "військової агресії Ізраїлю".

Зі свого боку Поздняков пообіцяв найближчим часом передати ноту протесту українському уряду.

Варто зауважити, що такі заяви іранського МЗС є доволі цинічними, якщо зважати на те, що саме Тегеран постачає Росії дрони-камікадзе "Шахед", через які вже загинула велика кількість українців.