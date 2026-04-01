Япония бьет тревогу: китайский "научный" корабль тайно создает подводную карту для субмарин

Япония заявила, что китайское исследовательское судно Xiang Yang Hong 22 развернуло датчики морского дна в своей исключительной экономической зоне возле спорных островов Сенкаку. По мнению Токио, это может быть частью подготовки Китая к подводным военным операциям.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщило издание Аrmy Recognition .

Так, по информации береговой охраны Японии, 30 марта китайское судно находилось примерно в 37 морских милях к западу-северо-западу от острова Уоцури - крупнейшего в архипелаге Сенкаку.

Патрульный корабль Японии передал по радио предупреждение, что проведение морских научных исследований в исключительной экономической зоне без разрешения Токио недопустимо. Несмотря на это, судно продолжило работу и опустило океанографическое оборудование в воду.

В японском правительстве заявили, что такие действия могут быть связаны не только с научными исследованиями, но и со сбором гидрографической и акустической информации, необходимой для подводных операций.

Чем особенное судно Xiang Yang Hong 22

Судно Xiang Yang Hong 22 формально не является военным кораблем. Его передали китайским океанографическим службам в 2019 году как специализированную платформу для морских исследований.

Его характеристики:

длина - около 90 метров;

водоизмещение - примерно 3000 тонн;

дальность плавания - до 10 000 морских миль;

максимальная скорость - около 16 узлов.

Корабль оборудован мощными кранами, системами развертывания буев и кабелей, а также специальными платформами для работы с океанографическими датчиками. Именно это оборудование позволяет размещать подводные сенсорные системы, которые могут использоваться для наблюдения за подводной обстановкой.

Зачем Китаю датчики на морском дне

Эксперты объясняют: подводная война в значительной степени зависит от знания океана. На распространение звука под водой влияют температура, соленость, течения, рельеф дна и тип осадочных пород.

Собранные данные могут использоваться для:

улучшения навигации подводных лодок;

создания "акустических теней" для маскировки субмарин;

оптимизации работы гидролокаторов;

размещения сетей подводных сенсоров

Таким образом даже гражданское с виду исследовательское судно может фактически помогать военно-морским силам.

Часть глобальной стратегии Китая

По оценкам военных аналитиков, Китай уже несколько лет активно использует исследовательские суда для картографирования океана. По разным данным, в таких миссиях участвуют более 40 научных кораблей, которые работают в Тихом, Индийском и даже Северном Ледовитом океанах.

Эта программа предусматривает создание большой системы подводных сенсоров, которая может включать:

стационарные датчики морского дна;

плавучие буи со спутниковой связью;

беспилотные подводные аппараты;

гидролокационные сети.

Все это позволяет значительно расширить возможности наблюдения за подводными лодками других государств.

Почему это важно для региона

Острова Сенкаку, которые Китай называет Дяоюйдао, уже много лет остаются источником территориального спора между Токио и Пекином. Район также входит в так называемую первую островную цепь - стратегическую линию островов, сдерживающую выход китайского флота в Тихий океан.

Япония регулярно фиксирует активность китайских кораблей и самолетов в этом районе. По данным Министерства обороны страны, патрулирование китайской береговой охраны вокруг Сенкаку происходит почти ежедневно.

"Серая зона" морского противостояния

Эксперты считают, что Китай все активнее использует гражданские или полугражданские платформы для стратегических задач. Такие миссии позволяют расширять присутствие в спорных водах без прямого военного столкновения.

Для Японии же главная задача - постоянно отслеживать такие корабли и фиксировать их деятельность. Ведь даже короткая "научная экспедиция" может оставить на морском дне целую сеть сенсоров, которые будут работать годами.

В Токио убеждены: подобные операции являются частью долгосрочной подготовки к подводному противостоянию в Тихом океане - и поэтому за ними внимательно следят не только японские, но и союзнические военно-морские силы.