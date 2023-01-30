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Иран вызвал старшего дипломата Украины после "ночной атаки"

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Понедельник 30 января 2023 11:37
Иран вызвал старшего дипломата Украины после "ночной атаки" Фото: Иран вызвал старшего дипломата Украины после "ночной атаки" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Иран вызвал временного поверенного в делах Киева в Тегеране из-за комментариев официальных лиц Украины о ночных взрывах 28 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Издание напоминает о публикации советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, который назвал недавние события в Иране "взрывной ночью" и добавил, что он предупреждал Тегеран о последствиях помощи России.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности ночных взрывов, произошедших ночью в Иране. Комментируя происходящее в Иране, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война выставляет жесткие счета для убийц и их соучастникам.

Согласно данным The Wall Street Journal, именно Израиль нанес тайный удар беспилотника по оборонному комплексу Тегерана. Между тем США не исключают военных действий против Ирана, чтобы предотвратить приобретение Тегераном ядерного оружия.

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