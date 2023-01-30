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США не исключают военных действий против Ирана, - Блинкен

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Понедельник 30 января 2023 01:11
США не исключают военных действий против Ирана, - Блинкен Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Правительство США не исключает военных действий, чтобы предотвратить приобретение Ираном ядерного оружия.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Госсекретарь сказал в интервью "Аль-Арабия" во время своей поездки на Ближний Восток в воскресенье, что рассматриваются все варианты.

Когда его спросили, включает ли это военный вариант, Блинкен не исключил этого.

"Все варианты на столе", - повторил он.

Однако он также сказал, что предпочтительный путь лежит через дипломатию. По словам Блинкена, у Ирана был шанс вернуться к международной ядерной сделке, но он отказался. Еще летом 2022 года президент США Джо Байден не исключал атаки "в крайнем случае".

Напомним, в ночь на 29 января в Иране в ряде стратегических объектов прогремели взрывы. Минобороны Ирана утверждает, что была совершена атака дронов.

Также ранее стало известно, что тайный удар беспилотника по оборонному комплексу в Иране нанес Израиль. Поскольку США и Израиль ищут новые способы сдерживания ядерных и военных амбиций Тегерана.

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