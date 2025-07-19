"Объекты будут уничтожены": Трамп предостерег Иран от возобновления ядерной программы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран попытается восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Поэтому Тегерану стоит даже не пытаться это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их восстановление займет годы, если Иран захочет это сделать", - написал он. Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты, или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".