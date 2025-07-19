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"Объекты будут уничтожены": Трамп предостерег Иран от возобновления ядерной программы

США, Суббота 19 июля 2025 20:27
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"Объекты будут уничтожены": Трамп предостерег Иран от возобновления ядерной программы Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Иран попытается восстановить ядерные объекты, они будут уничтожены. Поэтому Тегерану стоит даже не пытаться это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social.

"Все три ядерных объекта в Иране были полностью разрушены и/или уничтожены. Их восстановление займет годы, если Иран захочет это сделать", - написал он.

Также президент США посоветовал Ирану не пытаться восстанавливать ядерные объекты, или создавать новые и в других местах. Иначе они "будут уничтожены".

Уничтожение ядерной программы Ирана

Напомним, что 22 июня США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана, использовав противобункерные бомбы и крылатые ракеты. После этого Трамп и министр обороны США Пит Гегсет заявили, что ядерная программа Тегерана якобы была полностью уничтожена.

Однако американская разведка, как написал ряд СМИ, заявила, что основная ядерная инфраструктура Ирана осталась целой. Эта информация вызвала бурную реакцию Трампа. Американский президент обвинил СМИ в распространении дезинформации.

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Иран Дональд Трамп
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