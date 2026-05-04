Иран возобновил атаки на ОАЭ, были пуски ракет и дронов

В понедельник, 4 мая, Иран атаковал Объединенные Арабские Эмираты четырьмя ракетами и дронами. Три ракеты успешно сбили над территориальными водами ОАЭ, еще одна упала в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минобороны страны и CNN.
Министерство обороны ОАЭ отметило, что звуки, услышанные в отдельных районах страны, являются результатом успешного перехвата воздушных угроз.
"В настоящее время противовоздушная оборона ОАЭ противодействует ракетным и беспилотным атакам, поступающим из Ирана, и Минобороны подтверждает, что услышанные звуки в разбросанных районах страны являются результатом действий систем ПВО ОАЭ против баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников", - говорится в заявлении.
Кроме того, всех граждан призвали получать информацию из официальных источников и проверять факты, а также соблюдать все меры общественной безопасности во время предупредительных сообщений.
CNN сообщило, что сегодня в ОАЭ впервые за менее чем месяц после начала перемирия между США и Ираном объявили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе.
Предупреждение было объявлено в Дубае, Шардже и Аджмане. Вскоре после этого было объявлено об отмене тревоги.
Напомним, в конце апреля 2026 года Иран передал США новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе. Тогда же Тегеран предложил отложить обсуждение ядерных вопросов на более поздний этап, сосредоточившись на мире.
Впоследствии стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижение мира.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что США уже одержали победу над Ираном. Однако он подчеркивал, что ядерная угроза со стороны Тегерана до сих пор сохраняется, поэтому американская сторона намерена добиться еще большего преимущества. 1 мая Трамп сообщил Конгрессу, что война с Ираном завершена.
