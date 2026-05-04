Иран возобновил атаки на ОАЭ, были пуски ракет и дронов

Министерство обороны ОАЭ отметило, что звуки, услышанные в отдельных районах страны, являются результатом успешного перехвата воздушных угроз.

"В настоящее время противовоздушная оборона ОАЭ противодействует ракетным и беспилотным атакам, поступающим из Ирана, и Минобороны подтверждает, что услышанные звуки в разбросанных районах страны являются результатом действий систем ПВО ОАЭ против баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников", - говорится в заявлении.

Кроме того, всех граждан призвали получать информацию из официальных источников и проверять факты, а также соблюдать все меры общественной безопасности во время предупредительных сообщений.

CNN сообщило, что сегодня в ОАЭ впервые за менее чем месяц после начала перемирия между США и Ираном объявили предупреждение о потенциальной ракетной угрозе.

Предупреждение было объявлено в Дубае, Шардже и Аджмане. Вскоре после этого было объявлено об отмене тревоги.

Переговоры между США и Ираном о прекращении войны

Напомним, в конце апреля 2026 года Иран передал США новое предложение о прекращении войны и восстановлении безопасности в Ормузском проливе. Тогда же Тегеран предложил отложить обсуждение ядерных вопросов на более поздний этап, сосредоточившись на мире.

Впоследствии стало известно, что Иран передал Пакистану текст нового плана мирных переговоров с США, где главным приоритетом остается именно прекращение боевых действий и достижение мира.