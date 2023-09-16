Иран отозвал аккредитацию у трети сотрудников МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

Отмечается, что отстраненные инспекторы занимались проверками в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Все они были "опытными экспертами, обладающими уникальными знаниями в области технологий обогащения".

"Сегодняшним решением Иран фактически устранил около трети основной группы опытных инспекторов агентства, предназначенных для Ирана", - заявили в МАГАТЭ.

По данным агентства, Иран сделал этот шаг так, что он "прямо и серьезно" повлиял на способность МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции.

"Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ядерные разработки в Иране

Иран нарушил заключенное с США и странами Европы соглашение о неизготовлении ядерного оружия. Да, договор ограничивал обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

Согласно отчету голландской разведки, в прошлом году Иран продолжил свою ядерную программу. Страна продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия.

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