ua en ru
Сб, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран отозвал аккредитацию у трети сотрудников МАГАТЭ

Суббота 16 сентября 2023 23:19
UA EN RU
Иран отозвал аккредитацию у трети сотрудников МАГАТЭ Фото: Иран отозвал аккредитацию у трети экспертов МАГАТЭ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Иран отозвал аккредитацию примерно у трети работающих в стране инспекторов МАГАТЭ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что отстраненные инспекторы занимались проверками в рамках Соглашения о гарантиях Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Все они были "опытными экспертами, обладающими уникальными знаниями в области технологий обогащения".

"Сегодняшним решением Иран фактически устранил около трети основной группы опытных инспекторов агентства, предназначенных для Ирана", - заявили в МАГАТЭ.

По данным агентства, Иран сделал этот шаг так, что он "прямо и серьезно" повлиял на способность МАГАТЭ эффективно проводить свои инспекции.

"Я решительно осуждаю эту непропорциональную и беспрецедентную одностороннюю меру, которая влияет на нормальное планирование и проведение проверочной деятельности агентства в Иране и открыто противоречит сотрудничеству, которое должно существовать между агентством и Ираном", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Ядерные разработки в Иране

Иран нарушил заключенное с США и странами Европы соглашение о неизготовлении ядерного оружия. Да, договор ограничивал обогащение урана на уровне 3,67%, но Иран обогащал его до 60%.

Согласно отчету голландской разведки, в прошлом году Иран продолжил свою ядерную программу. Страна продолжает увеличивать запасы урана с обогащением 20% и 60%. С помощью центрифуг можно использовать для дальнейшего обогащения до 90% обогащения, необходимого для ядерного оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран МАГАТЭ
NEWS
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
Рада может принять Госбюджет-2024 раньше крайнего срока, - Корниенко
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна