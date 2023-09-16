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Іран відкликав акредитацію у третини співробітників МАГАТЕ

Субота 16 вересня 2023 23:19
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Іран відкликав акредитацію у третини співробітників МАГАТЕ Фото: Іран відкликав акредитацію у третини експертів МАГАТЕ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран відкликав акредитацію приблизно у третини інспекторів МАГАТЕ, що працюють в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Зазначається, що відсторонені інспектори займалися перевірками в рамках Угоди про гарантії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ). Всі вони були "досвідченими експертами, які володіють унікальними знаннями в галузі технологій збагачення".

"Сьогоднішнім рішенням Іран фактично усунув близько третини основної групи найдосвідченіших інспекторів агентства, призначених для Ірану", - заявили в МАГАТЕ.

За даними агентства, Іран зробив цей крок так, що він "прямо і серйозно" вплинув на здатність МАГАТЕ ефективно проводити свої інспекції.

"Я рішуче засуджую цей непропорційний і безпрецедентний односторонній захід, який впливає на нормальне планування та проведення перевірочної діяльності агентства в Ірані та відкрито суперечить співпраці, яка має існувати між агентством та Іраном", - заявив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ядерні розробки в Ірані

Іран порушив укладену з США та країнами Європи угоду щодо невиготовлення ядерної зброї. Так, договір обмежував збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.

А згідно зі звітом голландської розвідки, торік Іран продовжив свою ядерну програму. Країна продовжує збільшувати запаси урану зі збагаченням 20% та 60%. За допомогою центрифуг його можна використовувати для подальшого збагачення до 90% збагачення, необхідного для ядерної зброї.

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