Иран отвергает ядерную сделку Трампа: WSJ узнало детали переговоров

В ходе переговоров посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер заявили, что Иран должен уничтожить три своих основных ядерных объекта - в Фордо, Натанзе и Исфахане. Кроме того, Тегеран должен передать США весь оставшийся обогащенный уран.

Также американские посланники сказали, что любая ядерная сделка должна действовать бессрочно, а не прекращать свое действие, как это было в случае ядерным соглашением, заключенным при администрации Барака Обамы.

Как известно, Дональд Трамп во время первого президентского срока вышел из этого соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий), вновь введя жесткие санкции против Ирана.

Возвращаясь к переговорам в Женеве, Иран отверг идею переноса запасов урана за границу. Также Тегеран выступает против прекращения обогащения урана, демонтажа своих ядерных объектов и постоянных ограничений своей ядерной программы.

При этом глава МИД Омана и представитель США сказали, что стороны добились прогресса и, вероятно, встретятся снова для переговоров. По словам представителя Омана, переговоры на уровне технических экспертов продолжатся в Вене на следующей неделе.

Отметим, что требования США прозвучали после того, как Трамп во вторник в ходе послания Конгрессу предупредил, что Иран продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, которые способны поразить США.

Также исходя из открытых источников и заявлений американских чиновников, Трамп угрожал военными действиями, если соглашение не будет достигнуто. Паралельно он продолжал разворачивать боевые силы в регионе в рамках подготовки к удару.