Иран готовит ракетную сделку с Китаем: США стягивают флот

Бывший офицер израильской разведки и аналитик Института исследований национальной безопасности Израиля Дэнни Цитринович заявил, что появление у Ирана сверхзвуковых противокорабельных ракет способно радикально изменить баланс сил в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию информационного агенства REUTERS.

Сделка на завершающем этапе

По данным источников, Тегеран приблизился к заключению соглашения с Пекином о покупке противокорабельных крылатых ракет CM-302. Сроки поставок пока не определены, однако переговоры находятся на финальной стадии.

Ракеты способны поражать цели примерно на расстоянии 290 километров и предназначены для обхода корабельной обороны за счет низкой траектории и высокой скорости.

Эксперты считают, что появление такого оружия может заметно усилить военные возможности Ирана и создать риски для военно-морских сил США.

Переговоры ускорились после конфликта

Диалог о закупке ракетных систем продолжается около двух лет. Однако после короткой войны между Израилем и Ираном летом переговоры активизировались.

Источники утверждают, что в Китай приезжали представители иранского руководства, среди них заместитель министра обороны Масуд Ораеи.

«Если у Ирана появится сверхзвуковая возможность атаковать корабли в этом районе, это полностью изменит правила игры», — заявил Цитринович.

Реакция США и ситуация в регионе

Вашингтон напрямую не комментировал возможную сделку. Однако представитель Белого дома напомнил слова президента Дональд Трамп, который предупреждал, что при отсутствии соглашения возможны жесткие действия.

На фоне напряженности США усиливают военное присутствие рядом с Ираном. В регионе находятся авианосец USS Abraham Lincoln и его ударная группа, а также направляется USS Gerald R. Ford.

Аналитики считают, что потенциальная сделка может укрепить военное сотрудничество Тегерана и Пекина и осложнить попытки США сдержать ракетную программу Ирана. Кроме того, передача подобных систем может затронуть ограничения, введенные Организация Объединенных Наций.