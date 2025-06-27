Иран отходит от России? Новые истребители планируют закупить в Китае, - СМИ

Иран решил отказаться от закупки российских истребителей Су-35. Вместо этого Тегеран активизировал переговоры с Китаем о приобретении многоцелевых самолетов Chengdu J-10°C.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times .

По данным издания, Иран активизировал переговоры с Китаем о покупке многоцелевых истребителей Chengdu J-10°C.

Сообщается, что Тегеран намерен в кратчайшие сроки модернизировать свои Военно-воздушные силы, и китайские самолеты сейчас рассматриваются как доступная и дешевая альтернатива российским Су-35.

Как оказалось, сейчас Иран проявляет интерес к J-10°C уже около двух десятилетий. Еще в 2015 году началась подготовка к заключению контракта на поставку 150 истребителей, однако сделка забуксовала, потому что Пекин настаивал на оплате в иностранной валюте, в то время как Тегеран, испытывая ее дефицит, предлагал бартерный расчет нефтью и газом.

Также мешало оружейное эмбарго ООН в отношении исламской республики. Уже в 2020 году эти ограничения были сняты, а переговоры возобновились. Тогда масштаб сделки снизился до 36 самолетов, однако стороны снова не смогли согласовать оплату.

Сейчас ситуация изменилась: 24 июня США разрешили Китаю официально покупать нефть из Ирана без угрозы введения санкций, что повысило шансы на заключение контракта.