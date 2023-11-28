Иран объявил о договоренностях с Москвой по закупкам истребителей Су-35

Иран достиг договоренностей с Москвой о поставках истребителей Су-35 российского производства, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

Об этом заявил заместитель военного министра Ирана генерал Махди Фарахи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Tasnim .

Он заявил о завершении планов по включению в боевые подразделения иранских вооруженных сил истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28 и учебно-тренировочных самолетов Як-130.

По его словам,"эти три современных военных самолета обязательно будут в распоряжении Ирана, и в настоящее время этот процесс уже идет".

ВВС Ирана имеют всего несколько десятков ударных самолетов, включая российские самолеты, а также устаревшие американские модели, приобретенные до Исламской революции 1979 года.

В последние годы Иран не приобрел ни одного нового истребителя, за исключением нескольких российских истребителей МиГ-29, купленных им в 1990-х годах.

В 2018 году Иран заявил, что начал производство истребителя Kowsar местной разработки для использования в своих ВВС. Военные эксперты считают, что этот самолет является точной копией F-5, впервые произведенного в США в 1960-х годах.

Иран и Россия подписали крупные соглашения в военной сфере. По данным Tasnim, в сентябре ВВС Ирана получили первые учебно-тренировочные самолеты Як-130 российского производства.

Як-130 представляет собой дозвуковой двухместный реактивный учебно-тренировочный и легкий боевой самолет. Он якобы должен помочь иранским военным летчикам пройти подготовку по управлению новыми истребителями, такими как Су-57.

Неудачная покупка

В июле аналитический центр Bourse & Bazaar Foundation сообщал, что Иран оплатил 50 российских истребителей Су-35, однако РФ до сих пор не поставила ни одного из них.

Иран ждет гораздо больше года, чтобы получить российские Су-35, которые станут серьезной модернизацией возможностей устаревших ВВС Ирана.

При покупке Россия обещала поставить Су-35 в 2023 году. Однако уже почти никто не ожидает, что поставки будут осуществлены в этом году.

Россия использует иранские дроны для нанесения ударов по территории Украины. Кроме того, украинские партнеры снова заговорили о возможной передаче иранских баллистических ракет России. Подтверждений пока нет, но такую угрозу уже невозможно игнорировать.