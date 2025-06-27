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Іран відходить від Росії? Нові винищувачі планують закупити в Китаї, - ЗМІ

Україна, П'ятниця 27 червня 2025 18:19
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Іран відходить від Росії? Нові винищувачі планують закупити в Китаї, - ЗМІ Фото: Іран вирішив купити китайські винищувачі замість російських (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран вирішив відмовитися від закупівлі російських винищувачів Су-35. Натомість Тегеран активізував переговори з Китаєм щодо придбання багатоцільових літаків Chengdu J-10°C.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

За даними видання, Іран активізував переговори з Китаєм про купівлю багатоцільових винищувачів Chengdu J-10°C.

Повідомляється, що Тегеран має намір в найкоротші терміни модернізувати свої Військово-повітряні сили, і китайські літаки наразі розглядаються як доступна і дешева альтернатива російським Су-35.

Як виявилось, наразі Іран виявляє інтерес до J-10°C вже близько двох десятиліть. Ще у 2015 році почалася підготовка до укладення контракту на поставку 150 винищувачів, проте угода забуксувала, бо Пекін наполягав на оплаті в іноземній валюті, в той час, як Тегеран, відчуваючи її дефіцит, пропонував бартерний розрахунок нафтою і газом.

Також заважало збройове ембарго ООН щодо ісламської республіки. Вже у 2020 році ці обмеження були зняті, а переговори поновилися. Тоді масштаб угоди знизився до 36 літаків, проте сторони знову не змогли узгодити оплату.

Зараз ситуація змінилася: 24 червня США дозволили Китаю офіційно купувати нафту з Ірану без загрози введення санкцій, що підвищило шанси на укладення контракту.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки та Китай підписали нову торгівельну угоду. У міністерстві торгівлі КНР це підтвердили та повідомили подробиці.

Зауважимо, що кілька років тому Іран досяг домовленостей з Москвою про постачання винищувачів Су-35 російського виробництва, ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як-130.

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