Иран ударил по крупнейшему НПЗ в Израиле, есть перебои со светом

18:02 19.03.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях атаки Ирана?
aimg Иван Носальский
Фото: Иран ударил по израильскому НПЗ (x.com/Osinttechnical)

Иран нанес по Израилю ракетный удар. Целью стал Хайфский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и The Jerusalem Post.

По данным Haaretz, по Хайфскому НПЗ попала одна из ракет, которую Иран выпустил в сторону Израиля. Израильская национальная медицинская служба сообщила об одном пострадавшем. Он получил легкое ранение осколками.

При этом в СМИ появилась информация, что после ракетного удара Ирана в пригородах Хайфы пропал свет.

В свою очередь The Jerusalem Post пишет, что Хайфский НПЗ был поврежден обломками.

Иран ударил по крупнейшему НПЗ в Израиле, есть перебои со светомФото: последствия удара по НПЗ в Хайфе (haaretz.co.il)

"Повреждения электросетей на севере носят локальный характер и не являются значительными. Бригады Израильской электроэнергетической корпорации уже работают на месте и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов", - сказал министр энергетики Израиля Эли Коэн.

По его словам, электроснабжение восстановят полностью уже в ближайшее время.

Чем важен Хайфский НПЗ

Хайфский нефтеперерабатывающий завод - это крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Израиле, который принадлежит и эксплуатируется компанией Bazan Group (ранее Oil Refineries Ltd.).

Он расположен в районе Хайфы (Haifa Bay) на севере страны и является одной из двух основных перерабатывающих мощностей Израиля (вторая - завод в Ашдоде).

Комплекс включает в себя несколько предприятий по переработке нефти и производству нефтехимической продукции. Его максимальная перерабатывающая мощность составляет примерно 197 000 баррелей нефти в сутки, что эквивалентно примерно 9,8 млн тонн сырой нефти в год.

Иран уже наносил удар по Хайфскому НПЗ в июне прошлого года. Тогда СМИ писали, что после атаки работа завода была приостановлена. Также сообщалось, что из-за атаки погибли три человека.

К слову, сегодня, 19 марта, стало известно, что Иран ударил по нефтеперерабатывающему заводу SAMREF в Саудовской Аравии. Это единственный НПЗ в стране, который мог экспортировать свою продукцию в обход заблокированного Ормузского пролива.

Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО