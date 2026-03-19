Иран ударил по крупнейшему НПЗ в Израиле, есть перебои со светом

Иран нанес по Израилю ракетный удар. Целью стал Хайфский нефтеперерабатывающий завод, который является крупнейшим в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz и The Jerusalem Post .

По данным Haaretz, по Хайфскому НПЗ попала одна из ракет, которую Иран выпустил в сторону Израиля. Израильская национальная медицинская служба сообщила об одном пострадавшем. Он получил легкое ранение осколками.

При этом в СМИ появилась информация, что после ракетного удара Ирана в пригородах Хайфы пропал свет.

В свою очередь The Jerusalem Post пишет, что Хайфский НПЗ был поврежден обломками.

"Повреждения электросетей на севере носят локальный характер и не являются значительными. Бригады Израильской электроэнергетической корпорации уже работают на месте и восстановили электроснабжение в большинстве отключенных районов", - сказал министр энергетики Израиля Эли Коэн.

По его словам, электроснабжение восстановят полностью уже в ближайшее время.

Чем важен Хайфский НПЗ

Хайфский нефтеперерабатывающий завод - это крупнейший нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс в Израиле, который принадлежит и эксплуатируется компанией Bazan Group (ранее Oil Refineries Ltd.).

Он расположен в районе Хайфы (Haifa Bay) на севере страны и является одной из двух основных перерабатывающих мощностей Израиля (вторая - завод в Ашдоде).

Комплекс включает в себя несколько предприятий по переработке нефти и производству нефтехимической продукции. Его максимальная перерабатывающая мощность составляет примерно 197 000 баррелей нефти в сутки, что эквивалентно примерно 9,8 млн тонн сырой нефти в год.