Іран вдарив по найбільшому НПЗ в Ізраїлі, є перебої зі світлом

Іран завдав по Ізраїлю ракетного удару. Метою став Хайфський нафтопереробний завод, який є найбільшим у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz і The Jerusalem Post .

За даними Haaretz, по Хайфському НПЗ влучила одна з ракет, яку Іран випустив у бік Ізраїлю. Ізраїльська національна медична служба повідомила про одного постраждалого. Він дістав легке поранення осколками.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що після ракетного удару Ірану в передмістях Хайфи зникло світло.

Зі свого боку The Jerusalem Post пише, що Хайфський НПЗ було пошкоджено уламками.

Фото: наслідки удару по НПЗ у Хайфі (haaretz.co.il)

"Пошкодження електромереж на півночі мають локальний характер і не є значними. Бригади Ізраїльської електроенергетичної корпорації вже працюють на місці і відновили електропостачання в більшості відключених районів", - сказав міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен.

За його словами, електропостачання відновлять повністю вже найближчим часом.

Чим важливий Хайфський НПЗ

Хайфський нафтопереробний завод - це найбільший нафтопереробний і нафтохімічний комплекс в Ізраїлі, який належить і експлуатується компанією Bazan Group (раніше Oil Refineries Ltd.).

Він розташований у районі Хайфи (Haifa Bay) на півночі країни і є однією з двох основних переробних потужностей Ізраїлю (друга - завод в Ашдоді).

Комплекс охоплює кілька підприємств з переробки нафти і виробництва нафтохімічної продукції. Його максимальна переробна потужність становить приблизно 197 000 барелів нафти на добу, що еквівалентно приблизно 9,8 млн тонн сирої нафти на рік.