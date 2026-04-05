Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта: что известно о последствиях

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорелась в Кувейте после удара иранского беспилотника во время новой волны атак Ирана на объекты энергетической инфраструктуры стран Персидского залива.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщает издание Вloomberg.
Атака произошла около двух часов ночи по местному времени. По сообщению KPC, под ударом оказалось не только главное здание компании, но и помещение, где расположено Министерство нефти Эмирата.
Персонал был срочно эвакуирован, на месте работали многочисленные пожарные расчеты.
Этот инцидент стал очередным в серии нападений со стороны Ирана на своих соседей.
Действительно, в последнее время массированным атакам подверглись:
Сейчас руководство нефтяного сектора Кувейта координирует действия с профильными ведомствами для оценки ущерба и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры.
Отметим, что атака на Кувейт состоялась всего через несколько часов после того, как иранское агентство Fars опубликовало обновленный "список целей". В него вошли не только нефтегазовые активы, но и объекты водо- и электроснабжения в странах Персидского залива.
Такая агрессивная риторика Тегерана стала ответом на недавний авиаудар военно-воздушных сил Израиля по нефтехимическому комплексу Махшахр в Иране, который произошел ранее в тот же день. Регион фактически находится в состоянии открытой "энергетической войны", где нефтяная инфраструктура стала основным заложником геополитического противостояния.
Напомним, США рассматривают расширение военной кампании против Ирана за счет применения дальнобойных ракет JASSM-ER.
Кроме того, Израиль ожидает согласования со стороны США для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, которые могут произойти в ближайшее время.