RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран ударил дронами по штаб-квартире нефтяного гиганта Кувейта: что известно о последствиях

07:41 05.04.2026 Вс
2 мин
Поврежденное здание, в котором также расположено министерство нефти эмирата, эвакуировали
aimg Оксана Гапончук
Иллюстративное фото: Кувейт (Getty Images)

Штаб-квартира Kuwait Petroleum Corporation загорелась в Кувейте после удара иранского беспилотника во время новой волны атак Ирана на объекты энергетической инфраструктуры стран Персидского залива.

Атака произошла около двух часов ночи по местному времени. По сообщению KPC, под ударом оказалось не только главное здание компании, но и помещение, где расположено Министерство нефти Эмирата.

Персонал был срочно эвакуирован, на месте работали многочисленные пожарные расчеты.

Последовательная агрессия: от НПЗ до аэропортов

Этот инцидент стал очередным в серии нападений со стороны Ирана на своих соседей.

Действительно, в последнее время массированным атакам подверглись:

  • нефтеперерабатывающие заводы Mina Al-Ahmadi и Mina Abdullah;
  • международный аэропорт Кувейта;
  • инфраструктура компании PIC (производитель удобрений и полимеров).

Сейчас руководство нефтяного сектора Кувейта координирует действия с профильными ведомствами для оценки ущерба и обеспечения безопасности объектов критической инфраструктуры.

Отметим, что атака на Кувейт состоялась всего через несколько часов после того, как иранское агентство Fars опубликовало обновленный "список целей". В него вошли не только нефтегазовые активы, но и объекты водо- и электроснабжения в странах Персидского залива.

Такая агрессивная риторика Тегерана стала ответом на недавний авиаудар военно-воздушных сил Израиля по нефтехимическому комплексу Махшахр в Иране, который произошел ранее в тот же день. Регион фактически находится в состоянии открытой "энергетической войны", где нефтяная инфраструктура стала основным заложником геополитического противостояния.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
