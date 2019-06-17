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Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди

Новини » Політика    17.06.2019 - 14:03
Іран оголосив про скорочення зобов'язань щодо ядерної угоди
Фото: Бехруз Камальванді (irna.ir)

Іран планує зберігати більше урану

Глава Організації про атомній енергії Ірану Бехруз Камальванді сьогодні, 17 червня, заявив про скорочення країною зобов'язань щодо ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, за словами Камальванді, з 27 червня Тегеран залишить за собою право зберігати більше 300 кг збагаченого урану на території країни всупереч ядерному договору.

"З сьогоднішнього дня ми приступаємо до збагачення урану, щоб до 27 червня перевищити об'єми його накопичень в 300 кілограмів (передбачених ядерним договором - ред.)", - заявив представник Ірану.

Також Тегеран вирішив зупинити експорт залишків урану в інші країни, якщо його кількість перевищує 300 кг, а також експорт відпрацьованої важкої води.

Камальванді зазначив, що Іран все ще очікує від європейських країн, які є учасниками ядерної угоди, дій щодо виконання своїх зобов'язань в рамках договору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Ірану у понеділок, 17 червня, може оголосити про подальші дії щодо скорочення дотримання міжнародного ядерного договору, від якого Сполучені Штати відмовилися в минулому році.

РБК-Україна писало, що президент Ірану пригрозив не виконувати зобов'язання щодо ядерної угоді. На Нараді по взаємодії і заходам довіри в Азії Рухани заявив, що Іран не може дотримуватися ядерної угоди в односторонньому порядку, він також додав, що вони хочуть бачити "позитивні сигнали" від інших країн підписали договір, включаючи РФ, Китай, Британію, Францію і Німеччину.

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