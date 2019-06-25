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Іран відмовляється від нового ряду зобов'язань за ядерним договором

Новини » Політика    25.06.2019 - 21:16
Іран відмовляється від нового ряду зобов'язань за ядерним договором
Фото: Алі Шамхані (з відкриих джерел)

Тегеран звинуватив в Європу в недостатніх зусиллях для збереження угоди

Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані у вівторок, 25 червня, заявив про намір Тегерану відмовитися від нового ряду зобов'язань за ядерною угодою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомив Шамхані, Іран вирішив відмовитися від виконання частини зобов'язань за ядерним договором з 7 липня 2019 року.

За його словами, таке рішення було прийняте Тегераном через те, що "європейські партнери по угоді недостатньо зробили, щоб врятували цей договір".

Нагадаємо, 17 червня глава Організації про атомній енергії Ірану Бехруз Камальванді заявив про скорочення країною зобов'язань щодо ядерної угоди. Камальванді повідомив, що з 27 червня Тегеран залишить за собою право зберігати більше 300 кг збагаченого урану на території країни всупереч ядерному договору. Також Тегеран вирішив зупинити експорт залишків урану в інші країни.

РБК-Україна писало, що президент Ірану пригрозив не виконувати зобов'язання щодо ядерної угоді. На Нараді по взаємодії і заходам довіри в Азії Рухани заявив, що Іран не може дотримуватися ядерної угоди в односторонньому порядку, він також додав, що вони хочуть бачити "позитивні сигнали" від інших країн підписали договір, включаючи РФ, Китай, Британію, Францію і Німеччину.

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