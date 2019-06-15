Президент Ірану пригрозив не виконувати зобов'язання щодо ядерної угоді

Фото: Хасан Рухани (flickr.com/un_photo)

Президент Ірану заявив, що вони не можуть дотримуватися угоди в односторонньому порядку

Президент Ірану Хасан Рухані заявив, що вони мають намір продовжувати згортання виконання своїх зобов'язань щодо ядерної угоди, якщо інші сторони підписавші не будуть показувати "позитивні сигнали". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На Нараді по взаємодії і заходам довіри в Азії Рухані заявив, що Іран не може дотримуватися ядерної угоди в односторонньому порядку.

"Необхідно, щоб всі сторони цієї угоди внесли свій внесок у її відновлення", - заявив президент Ірану.

Він також додав, що вони хочуть бачити "позитивні сигнали" від інших країн підписавших договір, включаючи РФ, Китай, Британію, Францію і Німеччину.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Німеччина та Іран обговорять збереження ядерної угоди. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що поїздка глави МЗС ФРН Хайко Мааса в Тегеран показує, що Німеччина хоче "зберегти живий" ядерну угоду, а також припустив, що Тегеран не буде розглядати Маасу як посередника між США і Іраном додавши, що "малоймовірно, що міністр закордонних справ Німеччини направляється в Тегеран, щоб нести спецпослание"