Відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідна, - Рухані

Фото: Хасан Рухани на засіданні уряду (irna.ir)

Водночас президент Ірану звинуватив у відсутності безпеки в регіоні Європу, Азію і США

У середу, 15 січня, під час засідання уряду президент Ірану Хасан Рухані заявив, що відсутність безпеки на Близькому Сході нікому не вигідна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранське агентство Irna.

Водночас Рухані звинуватив у зростанні напруженості в регіоні країни інших континентів.

"Я чітко заявляю світу, що відсутність безпеки в регіоні нікому не приносить користі. Небезпечність цього регіону чутлива і важлива для всього світу. Я також розповів про це різним чиновникам, які говорили зі мною в ці дні. Відсутність безпеки відбувається за рахунок Європи, Азії, самої Америки та всіх інших", - сказав він.

За словами Рухані, Іран хоче безпеки в регіоні, а у її відсутності звинуватив США.

" Давайте зупинимося і повернемося назад. Ми готові, якщо ви (США - ред.) повернетеся і виберете шлях, який принесе користь регіональній стабільності та безпеці. Давайте забезпечимо цю безпеку. Ми хочемо цієї безпеки у світі", - сказав президент Ірану.

Нагадаємо, раніше м іністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив про значні збитки для економіки країни через санкції США. Заріф відзначив, що збиток оцінюється в сотні мільярдів доларів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про санкції після того, як іранські військові здійснили ракетний обстріл військових баз США в Іраку. Під час брифінгу в Білому домі Трамп пообіцяв ввести потужні санкції проти Ірану.

Як писало РБК-Україна раніше, глава Пентагону Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати не хочуть розв'язувати війну з Іраном, але готові до того, щоб завершити її.