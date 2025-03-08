Иран на фоне желания Трампа к диалогу заявил, что не говорит с "высокомерными государствами"

Духовный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Тегеран не ведет переговоры с "высокомерными государствами". Это произошло на фоне попыток президента США Дональда Трампа начать диалог с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию иранской редакции Радио Свобода.
Хаменеи в своем выступлении в субботу не упомянул США или администрацию Трампа, но заявил, что "высокомерные государства" настаивают на переговорах, которые призваны не на решение каких-то вопросов, а для "диктата" и "навязывания".
Этому предшествовало заявление Трампа в одном из интервью о том, что он хочет переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана и направил письмо Хаменеи. Позже он сказал журналистам, что "очень скоро произойдут события по Ирану" и что США "на финальном этапе по Ирану".
Однако, по словам министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, письмо американского президента еще не поступило в Тегеран.
"Мы тоже слышали об этом, но пока ничего не получили", - сказал он журналистам иранского телевидения.
Трамп после возвращения в Белый дом в январе этого года заявлял о намерении заключить новую ядерную сделку с Ираном. Предыдущий договор был подписан в 2015 году, однако в 2018-м именно Трамп принял решение о выходе США из соглашения.
Позже Трамп выразил готовность договориться с Ираном об ограничении неядерного вооружения, отдавая предпочтение дипломатическому решению вопроса вместо возможных военных действий.
Издание Bloomberg сообщало, что в феврале этого года Трамп обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном по ядерной программе.
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