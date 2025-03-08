Иран на фоне желания Трампа к диалогу заявил, что не говорит с "высокомерными государствами"

Хаменеи в своем выступлении в субботу не упомянул США или администрацию Трампа, но заявил, что "высокомерные государства" настаивают на переговорах, которые призваны не на решение каких-то вопросов, а для "диктата" и "навязывания".

Этому предшествовало заявление Трампа в одном из интервью о том, что он хочет переговоров с Тегераном по ядерной программе Ирана и направил письмо Хаменеи. Позже он сказал журналистам, что "очень скоро произойдут события по Ирану" и что США "на финальном этапе по Ирану".

Однако, по словам министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, письмо американского президента еще не поступило в Тегеран.

"Мы тоже слышали об этом, но пока ничего не получили", - сказал он журналистам иранского телевидения.