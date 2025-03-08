Іран на тлі бажання Трампа до діалогу заявив, що не говорить з "зарозумілими державами"

Хаменеї у своєму виступі в суботу не згадав США чи адміністрацію Трампа, але заявив, що "зарозумілі держави" наполягають на переговорах, які покликані не на розв'язання якихось питань, а для "диктату" та "нав'язування".

Цьому передувала заява Трампа в одному з інтерв'ю про те, що він хоче переговорів з Тегераном щодо ядерної програми Ірану та надіслав листа Хаменеї. Пізніше він сказав журналістам, що "дуже скоро відбудуться події щодо Ірану" і що США "на фінальному етапі щодо Ірану".

Однак, за словами міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракчі, лист американського президента ще не надійшов до Тегерана.

"Ми теж чули про це, але поки що нічого не отримали", - сказав він журналістам іранського телебачення.