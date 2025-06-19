Иран срочно вывозит нефть из-за угрозы ударов Израиля: спутниковые снимки

Иран активно вывозит запасы нефти на океанских танкерах. Между тем резервуары для хранения на критически важном экспортном терминале страны на острове Харг переполнены сырой нефтью.

Сообщается, что нефтехранилища на острове Харг имеют плавучие крыши, которые поднимаются и опускаются во время опорожнения и наполнения, а это означает, что можно получить подсказки сверху о том, сколько нефти они содержат, исследуя их тени.

Изображения от 11 июня показывают, что почти у всех больших резервуаров крыши были значительно ниже верха стенок, то есть резервуары были заполнены лишь частично.

А вот на фотографии за 18 июня, через несколько дней после начала атак Израиля, видно, что таких теней нет, что свидетельствует о том, что крыши теперь находятся на вершине стен, а резервуары переполнены.

Тени от самих нефтехранилищ все еще остаются на земле рядом с ними, что подтверждает, что их отсутствие не связано с нехваткой солнечного света. Снимки были сделаны с разницей менее 10 минут.

Соучредитель TankerTrackers.com, фирмы, специализирующейся на мониторинге тайной торговли нефтью Ирана и других стран с помощью спутниковых снимков Самир Мадани также подтвердил, что он наблюдал "рост запасов сырой нефти на острове".

Издание отмечает, что этого нельзя было бы ожидать, учитывая, что Иран увеличивает свой экспорт.

В теории, если экспорт значительно превышает норму, то резервуары для хранения должны опустеть, если только Иран не направляет еще больше сырой нефти на объект.

Экспорт нефти из Ирана резко вырос

По словам Мадани, экспорт нефти из Ирана также резко вырос после ударов Израиля в прошлую пятницу.

Согласно данным TankerTrackers.com, в течение пяти дней, когда начались атаки, 13 июня, компания экспортировала в среднем 2,33 миллиона баррелей в день. Это на 44% больше, чем в среднем за год до 14 июня.

"Кажется вполне понятным, что они делают. Они пытаются добыть как можно больше бочек, но безопасность является их приоритетом", - сказал Мадани.

Значительная доля иранской нефти хранится в плотно упакованных резервуарах в Харзе, что делает ее более уязвимой к атакам, чем грузы на судах, разбросанных вокруг Персидского залива или направляющихся в Китай.

Спутниковые снимки Planet Labs от 11 июня, за несколько дней до первого нападения Израиля, показывают танкеры, большинство из которых очень большие нефтеналивные танкеры, каждый из которых может вместить около 2 миллионов баррелей, стоящие на якоре в защищенных водах между островом Харг и материковой частью Ирана. Сравнение с предыдущими снимками показывает, что это вполне нормально для количества судов, стоящих там на якоре.

Однако уже на втором снимке, сделанном 17 июня все суда разошлись, не оставив ни одного на якорных стоянках вблизи острова.