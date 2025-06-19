Иран впервые ударил по Израилю баллистикой с кассетными бомбами
Иран сегодня, 19 июня, использовал для удара по Израилю баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Она особо опасна для мирного населения.
Об этом сказано в сообщении командования тыла Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
По данным ЦАХАЛа, Иран запустил по крайней мере одну баллистику с кассетными бомбами по центральной части Израиля.
Боеголовка ракеты разделилась во время спуска на высоте около 7 километров, разбросав около 20 небольших боеприпасов в радиусе около 8 километров. Кассетные бомбы в случайном порядке приземлились на землю.
Один из небольших боеприпасов попал в дом небольшом городе Азор, нанеся ущерб, сопоставимый с ущербом от небольшой ракеты.
Такая ракета представляет угрозу для гораздо более обширной территории, чем другие боеголовки баллистических ракет Ирана, но взрыв каждой кассетной бомбы гораздо менее мощный.
В ЦАХАЛ предупредили гражданских не приближаться к обломкам ракет, которые могут быть найдены на земле, так как они опасны и могут взорваться.
Ракетные удары Ирана по Израилю
Напомним, Иран во время ракетных ударов по Израилю атакует не только военные объекты, но и гражданские.
В частности, на прошлой неделе одна из иранских ракет ударила по жилому дому. В результате этого погибла украинская семья.
Позже стало известно, что отец одной из погибших девочек воюет на фронте. При этом она приехала в Израиль на лечение лейкемии.
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