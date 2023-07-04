Иран стал членом Шанхайской организации сотрудничества

Иран вступил в Шанхайскую организацию сотрудничества. Соответствующее решение приняли в ходе саммита ШОС, который проходил в формате видеоконференции.

Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hindustan Times .

Согласно решению премьер-министра Индии Нарендры Моди, российского диктатора Владимира Путина, лидера Китая Си Цзиньпина, премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и лидеров четырех стран Центральной Азии, Иран стал девятым членом Шанхайской организации сотрудничества.

"Я рад, что сегодня Иран собирается присоединиться к семье ШОС в качестве нового члена. В связи с этим я передаю свои наилучшие пожелания Президенту Эбрагиму Раиси и народу Ирана", - заявил премьер Индии.

В ходе саммита лидеры стран ШОС также подписали меморандум об обязательствах Беларуси по вступлению в организацию. Ожидается, что процесс вступления должен завершиться до следующего саммита, который пройдет в 2024 году.

ШОС

Стоит заметить, что Шанхайская организация сотрудничества была основана еще в 2001 году в Шанхае. В состав организации тогда входили шесть стран - Россия, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан. Но в 2017 году членами ШОС также стали Индия и Пакистан.

Главной задачей, которую организация ставит перед собой, якобы является укрепление стабильности и безопасности, в том числе борьба с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Напомним, Иран является союзником России в войне против Украины. Страна продолжает поставлять оккупантам дроны-камикадзе "Шахед", при помощи которых враг атакует гражданскую инфраструктуру нашей страны. Вчера, 3 июля, в результате удара по Сумам погибли три мирных жителя.