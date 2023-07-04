ua ru
Вт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Іран став членом Шанхайської організації співробітництва

Новость на русском →
Вівторок 04 липня 2023 16:09
Іран став членом Шанхайської організації співробітництва Фото: Іран став членом Шанхайської організації співробітництва (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Іран вступив до Шанхайської організації співробітництва. Відповідне рішення ухвалили під час саміту ШОС, який проходив у форматі відеоконференції.

Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Згідно з рішенням прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, російського диктатора Володимира Путіна, лідера Китаю Сі Цзіньпіна, прем'єр-міністра Пакистану Шахбаза Шаріфа та лідерів чотирьох країн Центральної Азії, Іран став дев'ятим членом Шанхайської організації співробітництва.

"Я радий, що сьогодні Іран збирається приєднатися до сім'ї ШОС як новий член. У зв'язку з цим я передаю свої найкращі побажання Президенту Ебрагіму Раїсі та народу Ірану", - заявив прем'єр Індії.

У ході саміту лідери країн ШОС також підписали меморандум про зобов'язання Білорусі щодо вступу до організації. Очікується, що процес вступу має завершитися до наступного саміту, який відбудеться у 2024 році.

ШОС

Варто зауважити, що Шанхайська організація співробітництва була заснована ще 2001 року у Шанхаї. До складу організації тоді входили шість країн - Росія, Казахстан, Китай, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан. Але у 2017 році членами ШОС також стали Індія та Пакистан.

Головним завданням, яке організація ставить перед собою, нібито є зміцнення стабільності та безпеки, у тому числі боротьба з тероризмом, сепаратизмом та екстремізмом.

Нагадаємо, Іран є союзником Росії у війні проти України. Країна продовжує постачати окупантам дрони-камікадзе "Шахед", за допомогою яких ворог атакує громадянську інфраструктуру нашої країни. Вчора, 3 липня, в результаті удару по Сумах загинули троє мирних жителів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Іран ШОС
NEWS
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
Під час контрнаступу Україна не отримає винищувачі, - глава Військового комітету НАТО
DAILY
"Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Це вже моя третя війна із Росією". Історії іноземців, які стали на захист України