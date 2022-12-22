Иран опровергает обвинения Зеленского и угрожает Украине

МИД Исламской Республики Иран опровергает обвинения в военной поддержке России и угрожает Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана.
Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства страны, Иран осудил "неоднократные обвинения и грубые высказывания" президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики Иран, высказанные в Конгрессе США.
"Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Иран не снабжал ни одной стороны ни одной военной техникой для использования в войне в Украине", - заявил спикер министерства Насер Канаани.
Он также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.
"Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана по поводу таких безосновательных обвинений не безгранично", - добавил Канаани.
Кроме того, спикер посоветовал украинскому президенту извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США.
Недавно РБК-Украина сообщало, что британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Россия планирует предоставить Ирану передовые военные компоненты в обмен на беспилотники Shahed-136.
Напомним, что Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО, в обмен на высокоточные системы вооружения, которые намерены использовать в войне против Украины.
Также ранее мы писали, что российские оккупанты получили от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed-136. Они уже использовали их для ударов по Украине.
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