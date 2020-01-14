Іран створить окрему структуру для розслідування катастрофи МАУ

Іран створить спеціальну структуру для розслідування авіакатастрофи літака української компанії МАУ. Про це заявив президент Ірану Хасан Рухані, передає місцевий телеканал Press TV.

За його словами, спеціальна структура буде створена в системі судових органів Ірану.

"Судова влада має створити окрему судову структуру, на чолі якої буде стояти професійний суддя, для розгляду справи про обставини аварії українського лайнера", - заявив Рухані.

Він також назвав авіакатастрофу МАУ в результаті ракетного удару "великою помилкою". Крім того, він пообіцяв публічно оголосити результати розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранські правоохоронці заарештували кількох осіб за підозрою в причетності до авіакатастрофи МАУ. На даний момент жодних додаткових подробиць за даним фактом немає.

Також президент Рухані заявив, що одна людина не може нести повну відповідальність за інцидент зі збитим в Ірані українським літаком.

8 січня український літак, який здійснював рейс Тегеран-Київ, зазнав аварії в результаті ракетного удару іранських військових. В результаті катастрофи загинуло 176 чоловік.