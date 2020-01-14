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В Ірані заявили про арешт "деяких людей" за їх роль в катастрофі літака МАУ

Новини » В світі     14.01.2020 - 10:09
В Ірані заявили про арешт "деяких людей" за їх роль в катастрофі літака МАУ
Фото: місце катастрофи українського літака (alihashem_tv)

Судовий орган заарештував цих людей, заявили представники іранської влади

У вівторок, 14 січня представник судової системи Ірану Голамхоссейн Есмаїлі заявив, що "деякі люди" були заарештовані за роль у катастрофі українського літака під Тегераном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За його словами, судовий орган Ірану заарештував "деяких людей" за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами іранської влади, був випадково збитий іранською ракетою.

Він не дав подальших подробиць.

Раніше повідомлялося, що українські рятувальники, які перебували в Ірані у зв'язку з авіакатастрофою, повернулися додому. При цьому секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов 13 січня повідомив, що представники слідства і фахівці з питань ідентифікації тіл ще залишаються в Ірані.

Як писало раніше РБК-Україна, міжнародна група з розслідування катастрофи в Ірані повинна зібратися у повному складі до 14 січня.

Авіакатастрофа під Тегераном сталася 8 січня 2020 року. Літак компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб, відповідальність за катастрофу взяв Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану.

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