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Авіакатастрофа в Ірані: друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала"

Новини » Політика     05.03.2020 - 14:44
Авіакатастрофа в Ірані: друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала"
Фото: Олексій Данилов (РБК-Україна)

Друга ракета була випущена на 29-й секунді після того, як випустили першу

У розслідуванні обставин авіакатастрофи літака МАУ в Ірані українську сторону бентежить, що друга ракета була випущена пізніше, "ніж мала". Про це в інтерв'ю "Українському радіо" заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов.

За його словами, українська сторона з першого дня почала співпрацювати з Іраном для з'ясування причин катастрофи.

"Нам не подобається те, що друга ракета, випущена в наш літак, була відправлена не на 3-й секунді, як мала, а на 29-й. Нас це дуже бентежить, тому дослідження для нас є фундаментальною частиною цього розслідування", - зазначив Данилов.

Він також зазначив, що найближчим часом до України приїде іранська делегація для погодження технічних моментів розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що коронавірус в Ірані не завадить контактам щодо збитого літака.

До цього повідомлялося, що у РНБО є три закриті версії авіакатастрофі в Ірані. Крім того, Україна з'ясовує, хто був зацікавлений в атаці на український літак МАУ.

"У нас є три закриті версії, які ми відпрацьовуємо. У тому числі, хто був у цьому зацікавлений і хто ще брав в цьому участь", - заявляв Данилов.

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