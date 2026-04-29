Иран штампует дроны и ракеты как "горячие пирожки", - заявили в Тегеране

По словам представителя Министерства обороны Ирана бригадного генерала Реза Талай-Ник, несмотря на удары Штатов заводы по производству оружия не останавливались ни на минуту. Военный отметил, что слова Дональда Трампа об исчерпании запасов оружия в Иране являются "ложью".

Еще больше деталей раскрыл командующий Аэрокосмических сил КСИР Маджид Мусави. По его словам, скорость "обновления и пополнения" пусковых платформ резко возросла. Она даже превысила довоенный уровень во время текущей паузы.

В Тегеране утверждают, что Штаты не способны быстро восстановить свои запасы боеприпасов и вынуждены везти технику издалека. Мусави заметил, что противники получают поставки "постепенно с другой стороны света". По его мнению, оппоненты Ирана уже "проиграли этот этап войны". Они также потеряли влияние на Ормузский пролив, Ливан и весь регион.

Советник главнокомандующего КСИР Мохаммед Реза Накди резко предупредил США и Израиль.

"Они думали, что наши ракеты закончатся, и что мы не сможем производить больше. Я обещаю вам, если они начнут войну, мы будем использовать ракеты и беспилотники, серийные номера и даты которых показывают, что они были произведены в мае 2026 года", - сказал генерал.