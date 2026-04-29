Иран штампует дроны и ракеты как "горячие пирожки", - заявили в Тегеране

В Иране отвергли заявления США об уничтожении военного потенциала. Тегеран заявляет о непрерывном изготовлении оружия и пополнении собственных запасов.
По словам представителя Министерства обороны Ирана бригадного генерала Реза Талай-Ник, несмотря на удары Штатов заводы по производству оружия не останавливались ни на минуту. Военный отметил, что слова Дональда Трампа об исчерпании запасов оружия в Иране являются "ложью".
Еще больше деталей раскрыл командующий Аэрокосмических сил КСИР Маджид Мусави. По его словам, скорость "обновления и пополнения" пусковых платформ резко возросла. Она даже превысила довоенный уровень во время текущей паузы.
В Тегеране утверждают, что Штаты не способны быстро восстановить свои запасы боеприпасов и вынуждены везти технику издалека. Мусави заметил, что противники получают поставки "постепенно с другой стороны света". По его мнению, оппоненты Ирана уже "проиграли этот этап войны". Они также потеряли влияние на Ормузский пролив, Ливан и весь регион.
Советник главнокомандующего КСИР Мохаммед Реза Накди резко предупредил США и Израиль.
"Они думали, что наши ракеты закончатся, и что мы не сможем производить больше. Я обещаю вам, если они начнут войну, мы будем использовать ракеты и беспилотники, серийные номера и даты которых показывают, что они были произведены в мае 2026 года", - сказал генерал.
В Госдепе положительно оценили предложение Ирана открыть Ормузский пролив, но Штатам не нравится идея разрешить взамен обогащать уран. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что будущее соглашение должно предусмотреть предотвратить получение Тегераном ядерного оружия.
Между тем в самом Тегеране непонятно кто реально руководит страной. Высокопоставленный представитель правительства Пакистана, знакомый с ходом переговоров, заявил, что в Иране сейчас отсутствует единый центр принятия решений.
А вот мировые рынки не верят в мир между США и Ираном и цены на нефть продолжают расти. Фьючерсы (покупка заранее) на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 1,41 доллара, или на 1,3%, до 109,64 доллара за баррель.