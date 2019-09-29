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Іран вимагає від США компенсацію на 50 млрд доларів

Новини » Політика    29.09.2019 - 16:37
Іран вимагає від США компенсацію на 50 млрд доларів
Ілюстративне фото (Sean Gallup/Getty Images)

При виплаті компенсації Іран готовий повернутися до ядерної угоди

Іран повернеться до ядерної угоди за умови, що Вашингтон виплатить Тегерану 50 млрд доларів в якості компенсації збитків від санкцій. Про це заявив секретар Ради політичної доцільності країни Мохсен Резаї, передає РБК-Україна з посиланням на ISNA.

Він заявив, що Тегерану потрібні умови, які виходять за межі Спільного всеосяжного плану дій (СВПД).

"Якщо вони хочуть відновити угоду, вони повинні не повернутися до неї самі, але і виплатити щонайменше 50 млрд доларів в якості компенсації... На думку американців, бойкот імпорту і експорту повинен був перервати торгівлю Ірану і поставити Іран на стовідсоткову блокаду. З самого початку ми говорили, що ці дії не залишаться без відповіді", - сказав Резаї.

До цього представник іранського уряду Алі Рабії заявив, що Іран готовий дати обіцянку про те, що не буде прагнути до ядерної зброї і готовий прийняти зміни в ядерному угоді, якщо США повернуться до угоди і скасують всі санкції.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Зариф заявив, що Тегеран готовий повністю вийти з ядерного угоди. За словами Заріфа, повний відмова від виконання умов ядерної угоди може відбутися у випадку, якщо інші країни-учасники договору не будуть захищати інтереси Ірану.

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