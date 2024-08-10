Иран может передать сотни баллистических ракет РФ. Что известно о Fath-360 и Ababil
Иран может передать сотни баллистических ракет РФ. Речь идет про Fath-360 и Ababil, которые имеют свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Ababil
Ракеты Ababil - это небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 кг и дальностью до 86 км. Как пишут аналитики, Ababil существует в двух версиях - со спутниковой и инерциальной навигацией и с дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке.
"Также известно, что пуск ракеты производится из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе", - говорится в статье.
Примечательно, что до последнего о существовании этой ракеты публично не сообщалось. При этом название Ababil также активно использовано и для наименования БПЛА, как разведывательно-ударных, так и дальнобойных дронов-камикадзе. Само название Ababil происходит от мифических птиц черных стрижей, якобы уничтоживших эфиопское войско.
Fath-360
Ракета Fath-360 в качестве разработки известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно только в конце 2021 года.
По данным издания, эта ракета имеет длину 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг, из которой на боевую часть приходится 150 кг и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 км. Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.
Очевидно, Fath-360 базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. Зрительно, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста. При этом пусковая Fath-360, являющаяся уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.
Различия
Главная разница между Fath-360, Ababil и Fateh-110, Zolfagar состоит в том, что первые предназначены для непосредственного использования против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие - для атак объектов в глубоком тылу.
Поставки иранских ракет РФ
Буквально 9 августа издание Reuters писало, что в ближайшее время Иран может передать РФ баллистические ракеты малой дальности Fath 360. Ожидаются поставки сотен единиц таких ракет.
Отметим, что Иран значительно расширил два ключевых объекта по производству баллистических ракет после соглашения от октября 2022 года, согласно которому Тегеран вроде бы согласился предоставить ракеты России.
Напомним, что о поставках баллистических ракет Ираном для РФ сообщалось уже не единожды. Так, еще в феврале 2024 года упоминалось, что Иран якобы предоставил российским оккупантам около 400 баллистических ракет. А в ноябре 2023 года в Белом доме полагали, что, вероятно, Тегеран рассматривает варианты передачи ракет Ababil и Fateh-110.
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