Иран может передать сотни баллистических ракет РФ. Что известно о Fath-360 и Ababil

Иран может передать сотни баллистических ракет РФ. Речь идет про Fath-360 и Ababil, которые имеют свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Ababil

Ракеты Ababil - это небольшая по размерам ракета длиной 3,7 метра, весом 240 кг и дальностью до 86 км. Как пишут аналитики, Ababil существует в двух версиях - со спутниковой и инерциальной навигацией и с дополнительной оптико-электронной системой наведения на конечном участке.

"Также известно, что пуск ракеты производится из транспортно-пусковых контейнеров, которые группируются по 8 на одной платформе", - говорится в статье.

Примечательно, что до последнего о существовании этой ракеты публично не сообщалось. При этом название Ababil также активно использовано и для наименования БПЛА, как разведывательно-ударных, так и дальнобойных дронов-камикадзе. Само название Ababil происходит от мифических птиц черных стрижей, якобы уничтоживших эфиопское войско.

Fath-360

Ракета Fath-360 в качестве разработки известна под названием BM-120, а о ее существовании стало известно только в конце 2021 года.

По данным издания, эта ракета имеет длину 5,1 метра, при диаметре 368 мм, общий вес 787 кг, из которой на боевую часть приходится 150 кг и достигает скорости 4 Маха, дальность полета до 120 км. Система наводки состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Очевидно, Fath-360 базируется на Fateh-110 и является ее значительно уменьшенной копией. Зрительно, кроме размера, который порой сложно различить на фото, они отличаются хвостовым оперением в районе хвоста. При этом пусковая Fath-360, являющаяся уже традицией для Ирана, замаскирована под обычный гражданский грузовик.

Различия

Главная разница между Fath-360, Ababil и Fateh-110, Zolfagar состоит в том, что первые предназначены для непосредственного использования против целей на фронте и в ближнем тылу, а другие - для атак объектов в глубоком тылу.