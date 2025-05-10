Иран готовит передачу России пусковых установок для ракет Fath-360, - СМИ

Иран в ближайшее время может передать России пусковые установки для баллистических ракет малой дальности, которые ранее, вероятно, Москва получила для применения против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Два западных чиновника по вопросам безопасности и один представитель из региона на условиях анонимности сообщили агентству, что речь идет о пусковых установках Fath-360. В случае передачи, это может усилить наступательные возможности России и будет свидетельствовать о дальнейшем укреплении военного сотрудничества Москвы с Тегераном.

Ракеты Fath-360 имеют радиус действия до 120 км и могут применяться для огневого поражения украинских войск у границы с Россией, включая военные объекты и населенные пункты.

В сентябре прошлого года американское правительство заявило, что Иран доставил баллистические ракеты в Россию на девяти судах под российским флагом. По данным трех источников, пусковые установки в эту партию не входили.

Западные чиновники по вопросам безопасности и региональный чиновник на условиях анонимности, отметили, что доставка установок Fath-360 была неизбежной. Они отказались предоставить более подробную информацию об ожидаемой передаче, в частности о том, почему, по их мнению, пусковые установки не были доставлены вместе с ракетами.

Минобороны России и постоянное представительство Ирана при ООН не предоставили комментариев. Совет нацбезопасности США переадресовал запросы в Госдепартамент, который также не ответил. В ЦРУ от комментариев отказались.

Официальные представители России и Ирана ранее опровергали информацию о поставках иранских ракет или другого оружия для применения в полномасштабном вторжении РФ в Украину. В то же время, американские, украинские и европейские чиновники неоднократно заявляли, что Иран передал России большое количество ударных беспилотников и артиллерийских боеприпасов.

В марте этого года командующий Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кристофер Каволи заявил американским законодателям, что Иран передал России более 400 баллистических ракет малой дальности, вероятно, имея в виду именно Fath-360.

По данным агентства, на данный момент не поступало публичных сообщений об использовании российскими войсками указанных ракет или о передаче Москве других типов баллистических систем малой дальности.

Дипломатические усилия под угрозой

Как отмечает Reuters, развертывание ракет армией РФ может осложнить дипломатические инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению огня между Украиной и Россией, а также переговорный процесс с Ираном по вопросам ограничения ядерной программы этой страны.

По словам регионального чиновника, одной из причин отсрочки передачи пусковых установок стали косвенные американо-иранские переговоры при посредничестве Омана. Несмотря на некоторые осложнения, Иран заявил, что четвертый раунд переговоров в Омане состоится в воскресенье, 11 мая.

По мнению экспертов, Тегеран рассматривает вопрос военно-технического сотрудничества с РФ отдельно от диалога по ядерной программе.

"Иранские чиновники не считают переговоры по ядерной программе связанными с потенциальным сотрудничеством с Россией в военной сфере", - отметил Джек Уотлинг, старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI).

Чем опасны Fath-360

Кроме того, по данным аналитиков, Тегеран был вынужден адаптировать коммерческие европейские грузовики под использование в собственных пусковых комплексах. Предположительно такую же модификацию осуществляет и Россия из-за потери большого количества военной техники на фронте.

Специалисты считают, что передача установок Fath-360 может предоставить российским войскам преимущество в нанесении оперативных ударов по важным целям у линии фронта.

"Они (Fath-360 - ред.) не требуют много времени на подготовку к запуску. Их время полета невероятно короткое", - отметил Фабиан Гинц из Международного института стратегических исследований (IISS).

По оценкам экспертов, применение Fath-360 позволяет России сохранить более высокоточные ракеты, в частности "Искандер", для ударов по объектам критической инфраструктуры, таких как энергетическая система Украины. Это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку на систему противовоздушной и противоракетной обороны.

"Fath-360" разработаны для того, чтобы им могли управлять люди с относительно небольшой подготовкой. Зачем им (России) покупать худшие иранские ракеты? Единственная причина, которая мне приходит в голову, заключается в том, что они не могут производить достаточное количество своих собственных ракет. Они не слишком точны и не несут очень большой полезной нагрузки. Но это лишь добавляет Украине головной боли", - отметил доцент Академии обороны Нидерландов Ральф Савельсберг.