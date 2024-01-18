Пакистан перевел армию в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности, - Reuters
Вооруженные силы Пакистана перевели в состояние "чрезвычайно высокой" боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего акта было стремление к собственной безопасности и национальным интересам Пакистана, что имеет первостепенное значение и не может быть скомпрометировано", - заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана.
Как сообщил Reuters, высокопоставленный пакистанский чиновник службы безопасности сказал, что военные находятся в состоянии "чрезвычайно высоком" боевой готовности и будут противостоять любым угрозам со стороны Ирана.
Что предшествовало
Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.
В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь "серьезные последствия" и "неприемлем".
Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.
Накануне агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки "Джейш аль-Адль". Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.
В связи с этим Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.
А уже сегодня Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по "антипакистанским группам боевиков", которые базировались на территории Ирана.
"Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по убежищам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. Во время разведывательной операции под кодовым названием "Марг Бар Сармачар" был уничтожен ряд террористов", - сообщили в МИД Пакистана.
Как отмечают в ведомстве, данные атаки являются проявлением "решительности Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз".
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