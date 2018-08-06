Іран провів військові навчання у Перській затоці

У КВІР заявили, що під час навчань відпрацьовували протидію можливим загрозам з боку ворогів

Корпус вартових ісламської революції Ірану минулого тижня провів військові навчання в Перській затоці для відпрацювання "протидії можливим загрозам". Про це повідомив представник КВІР Рамезан Шаріф, передає Reuters.

"Навчання проводилися з метою контролю та гарантування безпеки міжнародного водного шляху в рамках програми щорічних військових навчань Корпусу вартових ісламської революції", - заявив Шаріф.

Він додав, що командувач КВІР генерал Мохаммад Алі Джафарі "задоволений успішним проведенням військово-морських навчань, але підкреслює необхідність підтримання та підвищення обороноздатності і безпеки Перської затоки і Ормузської протоки і протистояння загрозам і можливим авантюрним діям своїх ворогів".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна спільно з міжнародною коаліцією зупинить Іран, якщо той спробує перекрити Баб-ель-Мандебську протоку.