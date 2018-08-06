Иран провел военные учения в Персидском заливе

Новости Политика 06.08.2018 - 04:33
Фото: ВМФ Ирана (irna.ir)
Фото: ВМФ Ирана (irna.ir)

В КСИР заявили, что в ходе учений отрабатывалось противодействие возможным угрозам со стороны врагов

Корпус стражей исламской революции Ирана на прошлой неделе провел военные учения в Персидском заливе для отработки "противодействия возможным угрозам". Об этом сообщил представитель КСИР Рамезан Шариф, передает Reuters.

"Учения проводились с целью контроля и обеспечения безопасности международного водного пути в рамках программы ежегодных военных учений Корпуса стражей исламской революции", - заявил Шариф.

Он добавил, что командующий КСИР генерал Мохаммад Али Джафари "удовлетворен успешным проведением военно-морских учений, но подчеркивает необходимость поддержания и повышения обороноспособности и безопасности Персидского залива и Ормузского пролива и противостояния угрозам и возможным авантюрным действиям своих врагов".

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна совместно с международной коалицией остановит Иран, если тот попытается перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

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Теги:  учения,  Иран,  Персидский залив  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС